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川普對等關稅政策嚇壞一票華爾街金主 傳施壓共和黨議員盼轉圜

2025/04/08 15:40

外媒報導國會插手關稅決策權，激怒了川普。（路透）外媒報導國會插手關稅決策權，激怒了川普。（路透）

［記者陳成良／台北報導］美國總統川普的關稅政策正引發華爾街金主的焦慮，據報這些重要捐款人已開始向共和黨國會議員大吐苦水。根據新聞網《Axios》7日獨家披露，川普明確表示不容忍任何限制其加徵關稅權力的舉動，但受驚的共和黨金主們則希望議員能說服川普，關稅正對經濟造成衝擊。

這場風波的導火線之一，是參議院財政委員會的民主黨參議員肯特威爾（Maria Cantwell）與共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley），聯手提出的一項旨在限制總統關稅權力的法案，此舉激怒了川普。川普隨即揚言否決，並向任何考慮支持該法案的共和黨參議員發出強烈警告：想都別想；參議院共和黨領袖、南達科他州的圖恩（John Thune）也對此法案的前景表示不看好。

報導中提到，儘管共和黨議員們不願透露與捐款人的具體談話內容，但在經歷了3天股市混亂後，他們顯然對此高度關切。

共和黨內部對關稅議題的立場並非鐵板一塊。部分共和黨參議員，特別是德州的克魯茲（Ted Cruz）便公開批評川普的關稅政策，堅稱這無異於對美國消費者課稅。克魯茲在週一的個人播客節目中直言：「每個國家都快抓狂了，美國股市正在下跌… 我們現在該何去何從？」

對於市場反應是否讓議員們猶豫，共和黨籍愛達荷州聯邦眾議員辛普森（Mike Simpson）向《Axios》 坦承：「嗯，是的。顯然大家都感到擔憂。」辛普森表示，他預期「一些議員會」直接向行政部門提出關切。他也補充說，根據他過去的經驗，當他這麼做時，「他們（指政府方面）有聽進去。」

這顯示，即使川普本人對關稅立場強硬，來自重要金主和部分黨內議員的壓力，以及對經濟和市場動盪的擔憂，仍在共和黨內部持續發酵。

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