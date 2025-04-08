Costco會因關稅大漲價？執行長說話了

川普對等關稅政策震撼市場，不少消費者憂心，主打提供給會員低價商品的美式賣場好市多（Costco）可能會因此漲價。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅政策震撼市場，不少消費者憂心，主打提供給會員低價商品的美式賣場好市多（Costco）可能會因此漲價。對此，Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）日前曾明確表示，他了解關稅與全球貿易戰可能會對Costco造成某些影響，但Costco並不打算大幅調漲價格，或做出大規模調整。

外媒《Entrepreneur》報導，瓦克里斯早在3月初的Costco第2季財報電話會議中就表示，儘管目前仍難以預測關稅的影響，但Costco有能力透過全球採購能力、強大的供應商關係和創新能力，來迎接這項挑戰，並持續維持低價策略。

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瓦克里斯說：「展望本會計年度剩下的時間，外匯所帶來的逆風可能會持續」、「目前很難預測關稅的實際影響，但我們的團隊仍保持高度靈活，我們的目標是將相關成本上升對會員的影響，降到最低。」

Costco一向擅長在不確定的時期採取創新做法。如2021年9月全球供應鏈陷入混亂時，Costco 私下租用至少3艘貨櫃船及「數千個」貨櫃，讓Costco得以繞過危機。

瓦克里斯表示，Costco在美國市場銷售的商品中，只有約3分之1來自進口，而在這些進口商品中，來自中國、墨西哥與加拿大的不到一半。

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