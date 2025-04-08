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南寶3月營收20.39億元 單月與首季營收創同期新高

2025/04/08 15:08

南寶3月營收20.39億元，單月與首季營收創同期新高。（資料照）南寶3月營收20.39億元，單月與首季營收創同期新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕由於產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，化工股南寶樹脂（4766）今日公佈3月營收20.39億元、月增7.9%，創同期新高，首季營收55.54億元、年增加11.3%，也創歷史新高。

南寶表示，以創新驅動的「NextGen」成長策略逐漸貢獻營收，亦積極開發半導體用膠和其他電子領域等，可望成為新的成長動能，而併購允德實業於今年併入營收，使得2025年目標再創新高。

針對美國總統川普宣布對多國實施新的對等關稅措施，南寶執行長許明現表示，依去年營收分布來看，南寶在台灣、亞洲及澳洲市場的營收占比達98%，主要就近供應客戶，幾乎未直接出口美國，相關風險與影響對南寶而言較為間接，將持續密切關注後續發展，並配合客戶訂單移轉做好供應鏈完善支援。

在鞋材接著劑業務方面，許明現指出，觀察品牌間成長動能雖仍呈現差異，然整體需求仍穩健，國際運動品牌多已為客戶，著重關注整體產業發展與市佔率的提升，並將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前成果已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求持續復甦，回歸成長，南寶持續開發新的成長機會，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果，看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將提升資源投入。

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