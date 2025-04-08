跌破年線造就中長期買點 野村投信首檔主動式ETF4月15日募集

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治（左）表示，跌破年線造就中長期買點，全台首檔主動式ETF－野村臺灣智慧優選主動式ETF預計4月15日開始募集、5月5日掛牌。 （記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國關稅戰使得市場劇烈震盪，野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，跌破年線造就中長期買點，在股市震盪、操作難度提高時，全台首檔主動式ETF－野村臺灣智慧優選主動式ETF （00980A）預計4月15日開始募集、5月5日掛牌。

野村臺灣智慧優選主動式ETF預計4月15日募集，這檔主動式ETF鎖定三大特色包括「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」，跨越傳統主動式基金及被動式ETF投資藩籬，提供投資人更多樣化的理財新產品參與台股的成長。

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黃宏治表示，蛇年台股選股難度增加，川普政策不確定變數將造成今年股市波動加大，投資人對於投資商品架構的要求也愈來愈高，建議交給專家主動操盤，以主動式共同基金為例，主動式台股基金平均報酬在過去10年漲幅達280.27%，不但領先加權指數，同時也勝過高人氣的高股息指數等，好的台股經理團隊主動選股，可望提供更具吸引力的長期投資機會，更能因應目前川普當選帶來的不確定性，協助投資人提高下檔保護力、降低投資組合波動度。

野村投信投資策略部副總但漢遠也認為，主動式ETF與被動式ETF的不同點在於，主動式ETF一掛牌持股部位可以是七成，但被動式ETF高達九成，同時，操作選擇是以「人腦」+「電腦」，以台股投資研究團隊結合全球整合投資方案團隊，讓投資工具再進化。

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