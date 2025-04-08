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小資族今逢低炒底 台積電零股成交1154萬股 成交均價約819元

2025/04/08 14:38

根據證交所統計，今天盤中零股成交金額達191億元，創史上次高。（資料照）根據證交所統計，今天盤中零股成交金額達191億元，創史上次高。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕散戶大軍逢低炒底！根據證交所統計，今天盤中零股成交金額達191億元，創史上次高，其中光是台積電（2330）成交股數就達1154萬股，成交金額94.5億元，皆創台積電零股成交量及成交金額的歷史次高，今日零股每股成交均價約819元。

昨天台積電股價跌停鎖死，盤中超過300萬股零股賣不出去，今日台積電股價早盤又一度跌破800元大關，創11個月來新低價，卻吸引散戶投資人大舉進場，零股今成交1154萬股，僅次於去年8月5日台積電同樣重挫至813元當天的1489萬股，創下史上次高。

今日盤中零股成交股數超過500萬股的，除了台積電外，大多都是ETF，其中四大熱門ETF--國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）也分別成交1030、973、852、704萬股，分居今日零股成交股數排行二至五名。

台積電從今年農曆年後，股價疲弱不振，但國內投資人對台積電不離不棄，統計至上週五為止，台積電股東人數達172萬人，其中未滿1000股的零股股東，就有高達124.4萬人，相較農曆年前的全體股東140萬人及零股股東98.1萬人，都明顯增加。

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