神基3月營收創單月新高 首季業績改寫單季新猷

神基旗下強固型電腦事業耕耘有成，3月營收37.7億元，月增43.4%、年增28.8%，創下歷史單月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基（3005）旗下強固型電腦事業耕耘有成，3月營收37.7億元，月增43.4%、年增28.8%，創下歷史單月新高，整體首季營收累計為95.52億元，季增4.13%、年增9.73%，寫下歷史單季新猷，管理層目標今年總營業額成長7%至12%，上半年營收比重約為46%至48%，下半年52%到54%。

關於美國關稅議題，神基集團近年持續佈局「中國+1」的生產策略，部分原先從中國出貨的產品已在2月轉來台灣製造，同時開出越南河內的新產線，也在歐洲、美國等地攜手合作夥伴加以應對，儘管生產成本可能對於毛利率產生些微影響，不過後續將透過與客戶協調、醞釀漲價的方式予以緩解。

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神基2024全年資本支出14.6億元，略高於原先預估的8億元至12億元，今年大概會落在10億元至15億元之間，主要是因應台灣、越南的產能投資需求，以及相關人才招募事宜，而集團過去在泰國購入的土地未來若有需要，也將視實際情況設置新產線，也不排除把握合適的併購機會。

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