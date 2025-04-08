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煮熟鴨子飛了？ 川普關稅恐嚇退2兆美元投資

2025/04/08 14:42

川普對全球加徵關稅措施，可能促使全球企業已承諾對美國近2兆美元的投資計畫中止。（路透）川普對全球加徵關稅措施，可能促使全球企業已承諾對美國近2兆美元的投資計畫中止。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對全球加徵關稅措施，可能促使全球企業已承諾對美國近2兆美元的投資計畫中止，關稅貿易戰惡化將讓川普政府自食惡果。

英國《金融時報》報導，來自海外和美國公司的投資承諾已達1.9兆美元，相較之下，從拜登總統任期開始到2024年10月，私人製造業投資達9100億美元，但這筆大手筆的支出可能受到不斷升級的關稅戰的威脅。

最新承諾包括軟銀和晶片製造商台積電各出資1000億美元，法國航運集團達飛海運集團出資200億美元，蘋果承諾出資5000億美元，汽車製造商Stellantis出資50億美元。然而，許多承諾來自擁有全球供應鏈的企業，這些企業很容易受到川普針對中國、印度和歐盟等貿易夥伴徵收的全面關稅的影響。

達特茅斯學院副教授、國際貿易專家特蕾莎·福特（Teresa Fort）表示，川普關稅造成的損失將遠遠超出已經做出的1.9兆美元投資承諾。特蕾莎表示，川普給世界貿易體系帶來的不確定性，意味著沒有人有能力進行長期投資，這肯定會使美國的投資吸引力下降。

川普在3月底表示，由於他的貿易政策，資金正在「湧入」，但在宣布對歐盟進口產品徵收20%的關稅後，法國總統馬克宏敦促企業暫停對美國的投資，法國政府正在與歐盟委員會就歐盟的應對措施進行磋商。

日本外交部週一表示，日本首相石破茂在與川普的電話交談中「對美國的關稅措施可能削弱日本企業的投資能力表示強烈擔憂」。日本是美國最大的外國投資來源國。

自由市場智庫卡托研究所副總裁史考特‧林西科姆（Scott Lincicome）表示，關稅導致的企業獲利下降、生產成本上升以及美國經濟放緩，可能會削弱投資興趣。

林西科姆稱：「無論是誰計劃利用這些投資公告來取消或減緩關稅，都被證明是大錯特錯。不可能將宣布的關稅視為某種吸引長期投資的系統計劃」。

生產吉普車和卡車的Stellantis已表示，由於關稅不確定性， 將暫時解僱美國五家工廠的900名員工，並暫時關閉加拿大和墨西哥的生產。

專家指出，很難確定承諾的金額中有多少是新的，也很難預測其中有多少會真正兌現。

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