因應美對等關稅 中台灣8縣市發7大聲明挺政院880億協助方案

因應美國對等關稅對台祭32%關稅，中台灣8縣市發7大聲明支持行政院880億協助方案，新竹市代理市長邱臣遠也籲朝野趕緊通過協助方案，將預算落實到地方。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕因應美國對等關稅對台灣32%的關稅政策，中台灣8縣市區域治理平台昨天（7日）召開「因應美國調漲關稅」線上會議共商對策，並發表「7大聯合聲明」，除建議行政院及時精準掌握美國加徵關稅細節提供準確的因應決策措施、也支持行政院880億元協助方案、呼籲政府1年內公股行庫不要抽銀根、並審視其他國家關稅障礙問題、8縣市將擴大非美市場拓銷參展補助、籲中央關稅談判時避免犧牲農業等弱勢產業、並跨縣市制定照顧勞工方案，減輕企業與民眾負擔。

新竹市代理市長邱臣遠提到，此次中台灣區域治理平台線上會議，8縣市首長除說明各自轄區內產業可能面臨的挑戰，也呼籲中央1年內公股行庫不要抽銀根，讓產業安心，並審視後續國際政經情勢演變，隨時調整金融政策措施。同時支持行政院880億元協助方案，籲立法院不分朝野盡速通過，盼中央盡快公布相關配套措施，依輕重緩急排列補助順序。

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另面對此次美國關稅調整策略，8縣市也期盼中央除保有美國市場、爭取美國降低關稅外，也應審視其他國家關稅障礙的問題。未來中台灣8縣市將聯手擴大美國以外的市場，透過公協會精準選定目標，補助廠商參展或辦展。同時攜手制定照顧勞工方案，加強社會安全網，同時避免犧牲衝擊農業等弱勢產業。

針對竹市部分，邱臣遠也提三大因應策略，包含透過產業諮詢平台彙整企業意見與需求；強化香山工業區的輔導資源，並檢視供應鏈結構；爭取中央補助，並與竹科園區緊密合作。

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