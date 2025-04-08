因應加徵關稅 基隆六堵科技園區業者曝部分美商要求延後出貨

基隆六堵科技園區以生產科技產業居多。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕因應美國加徵關稅，基隆市政府今天邀集六堵科技園與及大武崙工業區的業者座談，業者希望政府能夠補助或增加融資。六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶表示，部分美國廠商已要求延後出貨，至於已離岸的貨物則依照舊的稅基。

因應美國加徵關稅，基隆市政府今天與產業界座談。（記者盧賢秀攝）

吳宗寶指出，目前的公開的資訊就是美國4月9日起要加徵台灣產品32％的稅基，現在出貨的話空運約5天到7天到美國，海運時間更長，因此目前了解已經離岸貨物（已經上飛機或是已經上船的）有51天的寬限期，就是全世界能夠到美國最長的時間大概不會超過51天，所以已經離岸的貨物就比照舊的稅率。

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基隆六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶表示，有部分廠商的美國客戶要求延後出貨。（記者盧賢秀攝）

據廠商透露，美國客戶已要求延後出貨，主要是這32%關稅在過去的訂單裡並沒有談到這一部分，很難有產業的毛利會超過32%，這個稅到底是由供應商來吸收還是客戶來吸收，一定要講清楚之後再出貨，否則要提貨時，可能會是一個大麻煩。所以蠻多的廠商反映美國客戶希望能夠這些談清楚之後再出貨，因此要求延後出貨。

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