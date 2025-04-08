美財長力勸奏效？傳川普鬆口「關稅戰比預期早結束」 時間點曝

外媒報導，7日開始川普在電話中向盟友透露，關稅戰的結束將比人們預期的要快。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，美國總統川普祭出對等關稅，引發各國緊張，財政部長貝森特（Scott Bessent）呼籲各國盡快與美談判關稅之際，私下卻也力勸川普，將關稅政策聚焦於爭取更有利的貿易協議，而川普態度似乎也有所轉變，外媒報導，7日開始川普在電話中向盟友透露，關稅戰的結束將比人們預期的要快。貝森特也透露，透過談判最快應該在5、6月就能結束。

美國政治新聞媒體《Politico》報導，據2位知情人士透露，美國財政部長貝森特5日飛往佛羅里達州，鼓勵川普將重點放在談判有利的貿易協議上，否則股市將面臨進一步下跌的風險。他告訴川普，除非開始更加重視談論關稅的最終目標，即是「與其他國家達成協議」，否則市場仍將處於危險之中，貝森特的觀點是「除非政府轉變策略，否則市場將持續下滑」，「不必放棄這項關稅政策，但必須談論談判以及最終結果。」

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報導指出，過去幾天，川普和政府高級官員一直在敦促美國人做好迎接長期、痛苦且可能永久存在的貿易戰的準備。貝森特或許是最有力的聲音，敦促川普向焦慮的美國人表明，災難即將結束。

貝森特對外不斷為川普關稅政策辯護，卻也是第一位試圖敦促總統改變其貿易言論的人，儘管是私下以溫和的方式勸說。不過這似乎正在促使川普給予更多談判空間，包括削減他上周宣布的一些國際貿易壁壘。

報導更指出，川普週一早上就開始在電話中告訴盟友，「關稅的結束將比人們預期的要快」，白宮正在與多個國家進行談判，並強調將達成協議。

此外，貝森特在周一下午接受其他媒體採訪時表示，談判可能會持續數月，一直到5月甚至6月。

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