美台關稅談判美網友嗆「誰在乎台灣」反被洗臉 網讚台灣晶片超強

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普的對等關稅影響全球,美國白宮證實台灣已與美國聯繫;反觀,中國強硬拒絕談判,中美雙方更以相互加徵關稅較勁。對此美國網路財經媒體「Watcher Guru」在社群平台貼文指出「台灣提出零關稅優惠」,不料竟有網友在貼文下嗆「說真的誰在乎台灣?」,遭更多網友留言洗臉。

美國網路財經媒體「Watcher Guru」在社群平台X上PO文分享台灣對美國提出零關稅優惠的消息,底下有網友留言回「Who cares about taiwan be honest」,該留言截至今日下午2時前吸引3.9萬次查看、209則留言。

許多網友回應「這是笑話嗎?還是你是典型認為非洲是國家的無知美國人?」、「是誰做你手機內的晶片?」、「如果你認為美國不需要台灣,那麼你是個智X,大多數的美國AI公司都需要那邊生產的晶片」、「台灣晶片超強」、「世界上每個國家都超在意台灣,因為台灣在晶片項目有不成比例的壟斷地位,如果台灣停止製造晶片,整個世界會停擺。」

