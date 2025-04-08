美台關稅談判美網友嗆「誰在乎台灣」反被洗臉 網讚台灣晶片超強

美國總統川普。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅影響全球，美國白宮證實台灣已與美國聯繫；反觀，中國強硬拒絕談判，中美雙方更以相互加徵關稅較勁。對此美國網路財經媒體「Watcher Guru」在社群平台貼文指出「台灣提出零關稅優惠」，不料竟有網友在貼文下嗆「說真的誰在乎台灣？」，遭更多網友留言洗臉。

美國網路財經媒體「Watcher Guru」在社群平台X上PO文分享台灣對美國提出零關稅優惠的消息，底下有網友留言回「Who cares about taiwan be honest」，該留言截至今日下午2時前吸引3.9萬次查看、209則留言。

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許多網友回應「這是笑話嗎？還是你是典型認為非洲是國家的無知美國人？」、「是誰做你手機內的晶片？」、「如果你認為美國不需要台灣，那麼你是個智X，大多數的美國AI公司都需要那邊生產的晶片」、「台灣晶片超強」、「世界上每個國家都超在意台灣，因為台灣在晶片項目有不成比例的壟斷地位，如果台灣停止製造晶片，整個世界會停擺。」

Who cares about taiwan be honest — totinho （@Totinhiiio） April 6, 2025

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