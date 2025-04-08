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川普揚言否決 阻國會插手關稅決策權

2025/04/08 13:33

川普宣布對美國外貿夥伴徵收大範圍關稅後，聯邦參議員已提出兩黨立法，要求關稅需經國會同意，國會也有權隨時通過決議終止關稅。（歐新社檔案照）川普宣布對美國外貿夥伴徵收大範圍關稅後，聯邦參議員已提出兩黨立法，要求關稅需經國會同意，國會也有權隨時通過決議終止關稅。（歐新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國政治新聞網站《 Politico》7日報導，川普政府正威脅否決一項跨黨派參議院法案，該法案旨在賦予國會審查總統新增關稅的權力。此舉正值貿易戰引發金融市場動盪之際，凸顯白宮意圖捍衛總統不受約束的貿易決策權。

這項法案由參議院財政委員會的民主黨參議員肯特威爾（Maria Cantwell）與共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）共同提出，要求總統在宣布任何新關稅的48小時內通知國會，且任何關稅需在60天內獲得國會明確批准，國會亦有權隨時終止關稅。目前已有少數共和黨參議員加入連署。

然而，白宮週一向國會辦公室發出政策聲明，明確表達反對立場。聲明中指出，該法案將「嚴重約束」總統的關稅權力，並「消除」川普對外國的談判籌碼。白宮警告，此法案將「危險地妨礙總統決定外交政策與保護國家安全的權力與職責」，若法案最終送交總統簽署，「他將予以否決」。

儘管如此，該法案要在國會闖關成功仍面臨重重阻礙。參議院共和黨領袖尚未表態支持，也未承諾會將法案排入議程進行表決。在眾議院方面，雖然有共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）提出對應版本，但議長強生（Mike Johnson）已公開表示支持川普的關稅策略，並稱將給予總統執行其政策所需的「空間」。

貿易戰的陰影以及川普政府近期對全球多數國家加徵關稅的決定，已引發市場拋售潮，增加經濟衰退風險。在此背景下，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預計本週將在國會聽證會上為總統的關稅政策辯護，稱其為「劇烈且遲來的改變」（drastic, overdue change），旨在實現貿易「互惠」，並主張關稅策略「已見成效」。

不過，國會兩黨議員，特別是來自農業州的議員，對關稅引發的外國報復及其對美國出口（尤其是農產品）的衝擊深感憂慮。參院財政委員會的民主黨領袖懷登（Ron Wyden）批評白宮在關稅問題上訊息混亂。連署法案的葛拉斯利及其他共和黨議員，也對川普單方面加徵關稅的權力表示關切。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）週一表示，考量到總統的否決威脅和眾議院的態度，他不認為該法案「有前景」。

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