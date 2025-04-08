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歐盟拋零關稅遭打槍 川普嗆：先買美3500億美元能源再來談

2025/04/08 13:31

歐盟拋互相零關稅協議遭到川普拒絕，他要求歐盟必須承諾購買價值3500億美元的美國能源，才能獲得關稅緩解。 （路透）歐盟拋互相零關稅協議遭到川普拒絕，他要求歐盟必須承諾購買價值3500億美元的美國能源，才能獲得關稅緩解。 （路透）

〔即時新聞／綜合報導〕川普「對等關稅」引發全球經濟動盪，各國紛紛向美提出條件，希望獲得關稅減免，歐盟貿易負責人塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）拋出，願與美國工業產品關稅互相「零對零」（zero-for-zero）全面免除；不過遭到川普拒絕，要求歐盟必須承諾購買價值3500億美元的美國能源，才能獲得關稅緩解。

美國政治新聞網站《Politico》透露，當地時間7日晚間，美國總統川普在被問到是否接受歐盟工業產品關稅「零對零」提議時，川普悍然拒絕，他表示這還不夠，稱「我們與歐盟有3500億美元的貿易逆差。他們必須購買我們的能源，才能弭平這個差距！」

川普強調，願意與歐盟達成協議，只要歐盟承諾透過購買更多美國能源來縮小與美國的貿易逆差。他批評歐盟以安全標準為由，導致美國汽車與其他產品難以進入歐洲市場，稱歐盟這樣做的目的，就是讓你不能在這些國家銷售你的產品，「我們不會讓這種被稱為『非金錢性貿易壁壘』情況發生。」

最後川普稱1870年到1913年美國世界最強，原因就是高關稅政策，「當時都是以關稅為基礎的，我們沒有所得稅。後來在1913年，一些天才想出了一個主意，讓我們向本國人民徵稅，而不是向那些掠奪我們國家的外國徵稅。」

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