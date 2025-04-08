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美國對台灣祭32％關稅 行政院：已啟動應變機制

2025/04/08 12:55

行政院發言人李慧芝今日指出，因應美國關稅供應鏈支持方案，行政院已啟動應變機制，提出「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案。 （資料照）行政院發言人李慧芝今日指出，因應美國關稅供應鏈支持方案，行政院已啟動應變機制，提出「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案。 （資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，衝擊國內企業出口。行政院發言人李慧芝今日指出，因應美國關稅供應鏈支持方案，行政院已啟動應變機制，提出「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案。

行政院提出應變措施，在工業六大面向方面，包括「金融支持」、「降低行政成本」、「提升產業競爭力」、「開拓多元市場」、「租稅優惠」、「安定就業」。

相關措施有貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼。保稅區通關全免裝箱單、擴大實施海關遠端稽核、研發轉型補助、爭取海外訂單、提供研發與設備支出抵減、擴大抵減適用、主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場。

另外，農業三大面向，在金融支持方面，包括「農業貸款利率加碼補貼」；提升產業競爭力方面，將強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型措施、取得國內外標章或認驗證；開拓多元市場上，會擴大國內行銷活動、擴大海外行銷。

李慧芝強調，政府跟大家站在一起，協助企業、勞工與農漁民朋友減輕衝擊，全力穩定國家經濟及產業發展，讓產業與國人都能安心。

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