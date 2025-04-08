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COMPUTEX 將請恩智浦半導體執行副總裁來台開講

2025/04/08 12:28

恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen。（貿協提供）恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會今（8）日宣布邀請恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen以「邊緣人工智慧：創造自主未來」為題，在COMPUTEX 2025發表主題演講。

貿協指出，恩智浦半導體身為全球汽車與工業物聯網市場領導廠商，持續針對汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施市場，提供創新解決方案；恩智浦也致力創造領先業界的尖端技術並匯聚精英才智，開發系統解決方案。

Jens Hinrichsen 是恩智浦半導體執行副總裁暨模擬與汽車嵌入式系統事業總經理，負責領導面向汽車市場的全系統產品，在本次Jens演講主題將深入探索AI的這一重要轉變，包括從雲端AI到邊緣分散式智慧的真正自主未來，並為現實世界的不可預測性做好準備。

貿協表示，Jens Hinrichsen在COMPUTEX 2025發表主題演講將於5月20日下午3點於南港展覽館2館7樓舉行。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，吸引近1400家廠商，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。COMPUTEX Keynote將於4月開放報名，最新活動資訊可上官網 www.computextaipei.com.tw查詢。

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