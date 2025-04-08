晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

加薪了！台積電4月下旬調薪 聯電5月跟進

2025/04/08 12:26

台積電4月下旬調薪（記者洪友芳攝）台積電4月下旬調薪（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕川普祭出對等關稅擾亂全球，半導體業股價紛跳水重挫，對今年營運增添變數，不過，晶圓代工廠台積電（2330）今年4月例行性調薪維持不變，聯電（2303）5月也將會跟進年度調薪。估計台積電、聯電今年維持去年約3%至5%的平均調薪幅度。

台積電每年4月進行例行性調薪，2021年結構性調薪達20%之後，近幾年幾乎每年恢復常態性調薪幅度，維持1成以下，公司表示，今年4月下旬也將會進行年度調薪，但幅度還未公佈。

台積電去年營收2兆8943億元，年增33.9%；稅後盈餘1兆1732億元，年增39.9%，每股稅後盈餘45.25元，年增近4成，營收與獲利皆創新高。董事會已核准員工分紅達1405億9256萬元，以去年底台灣員工人數約7萬人計，平均每人可分逾200萬元，創新高，員工分紅才是台積電員工薪酬最豐厚主要收入，年度調薪僅為固定薪酬。

台積電去年平均調幅與往年同為約3%至5%，個人調薪幅度依據個人績效、年資、職等而定，有的高於5%。業界估計今年平均調薪幅度也將約3%至5%，但台積電去年獲利創新高，不排除高於去年；聯電表示，調薪幅度將參考公司獲利與同業競爭而定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財