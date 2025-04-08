加薪了！台積電4月下旬調薪 聯電5月跟進

台積電4月下旬調薪（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕川普祭出對等關稅擾亂全球，半導體業股價紛跳水重挫，對今年營運增添變數，不過，晶圓代工廠台積電（2330）今年4月例行性調薪維持不變，聯電（2303）5月也將會跟進年度調薪。估計台積電、聯電今年維持去年約3%至5%的平均調薪幅度。

台積電每年4月進行例行性調薪，2021年結構性調薪達20%之後，近幾年幾乎每年恢復常態性調薪幅度，維持1成以下，公司表示，今年4月下旬也將會進行年度調薪，但幅度還未公佈。

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台積電去年營收2兆8943億元，年增33.9%；稅後盈餘1兆1732億元，年增39.9%，每股稅後盈餘45.25元，年增近4成，營收與獲利皆創新高。董事會已核准員工分紅達1405億9256萬元，以去年底台灣員工人數約7萬人計，平均每人可分逾200萬元，創新高，員工分紅才是台積電員工薪酬最豐厚主要收入，年度調薪僅為固定薪酬。

台積電去年平均調幅與往年同為約3%至5%，個人調薪幅度依據個人績效、年資、職等而定，有的高於5%。業界估計今年平均調薪幅度也將約3%至5%，但台積電去年獲利創新高，不排除高於去年；聯電表示，調薪幅度將參考公司獲利與同業競爭而定。

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