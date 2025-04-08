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關稅戰開打產業憂各國仿美 工研院長劉文雄：2面向著手「危機變轉機」

2025/04/08 12:22

工研院長劉文雄。（記者林菁樺攝）工研院長劉文雄。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工研院8日攜手27家公協會舉行「ITRI NET ZERO DAY」論壇暨特展，工研院長劉文雄表示，面對關稅挑戰，現在要冷靜思考、謀定而後動，台灣廠商要擺脫價格競爭，找出自己的利基點，走出紅海市場，危機就會變轉機，工研院也會協助產業鏈結全球；產業代表均認同，提升競爭力與分散市場仍是因應關稅的兩大策略。

工研院今舉行「ITRI NET ZERO DAY」論壇暨特展，展出30多項技術。劉文雄在論壇與會後訪問都談及美國關稅議題。他說，工研院一定配合政策，協助產度過難關與轉型，也如同總統賴清德所言，「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，工研院在日本、東南亞、歐洲都有據點，與國外市場鏈結，廠商要透過技術提升效率，不要只在紅海市場打轉，要有自己的利基點，讓危機變轉機，產業可以提升到另外一個層次。

劉文雄也提到，回看歷史也發生過關稅大戰，當震盪期越短、痛苦期就越短，現在最重要在美國關稅政策之下，「每個人都想把陣痛縮短」，找到美國與其他國家都能同意的貿易政策。他表示，關稅只是手段，美國最大目的想要重整貿易秩序，如何找到平衡點會是關鍵。

研華資深協理林美真表示，關稅給企業很多省思，分散市場是關鍵，即便美國市場佔研華3成以上，但研華不曾把雞蛋放同一籃子，在全球27國家有據點，包括日本、美國、歐洲等都有生產工廠、服務中心。

她提到，企業並不知道川普政策是否會擴及到其他國家也跟進仿效，「唯有及時因應分散市場、降低風險」，是企業最需要思考的部分，另外，研華因為市場分散，加上美國有據點、也有組裝線，「訂單上沒有任何影響」。

復盛技術總監黃詣超則提到，復盛在美國的市佔率約5-7%，因應關稅還是要讓產品有不可取代性，關稅不論談到最後數字多少，一定還是會對成本造成衝擊。

黃詣超表示，應變方法還是會走分散市場，復盛在越南等東南亞、美國都有投資，只是川普關稅就是要杜絕產能移轉，未來仍會視情況調整；對復盛而言，美國課徵的對等關稅最大影響是兩岸出口銷美產品，但復盛在美國有工廠，會靜待最後關稅談論結果。

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