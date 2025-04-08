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馬斯克籲美歐建零關稅自貿區 德經長哈貝克：他害怕了

2025/04/08 11:57

馬斯克5日表示，希望美國與歐洲之間能達成零關稅制度，並建立自由貿易區。即將卸任的德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，馬斯克的上述言論表明了他的軟弱和恐懼。（法新社）馬斯克5日表示，希望美國與歐洲之間能達成零關稅制度，並建立自由貿易區。即將卸任的德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，馬斯克的上述言論表明了他的軟弱和恐懼。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普2日宣布實施對等關稅，其中歐盟進口商品被徵收20%關稅，引發歐盟不滿。川普的政治盟友馬斯克5日表示，希望美國與歐洲之間能達成「零關稅」制度，並建立「自由貿易區」。即將卸任的德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，馬斯克的上述言論表明了這位億萬富豪的軟弱和恐懼。

　馬斯克5日透過視訊方式， 在義大利佛羅倫斯舉行的右翼「聯盟黨」（League party） 代表大會發表演說指出：「我希望各方能達成一致，歐洲和美國理想中應當實現零關稅，進而在歐洲和北美之間建立一個自由貿易區。」

　在川普的首個總統任期內，歐盟和美國已討論過零關稅政策。

　哈貝克7日在盧森堡舉行的歐盟貿易部長會議上表示：「我讀了馬斯克的談話——我認為這是軟弱的表現，也許是恐懼的表現。」針對川普的對等關稅措施，哈貝克呼籲歐盟動用其最強大的報復工具。

　馬斯克在川普政府中負責領導「政府效率部」（DOGE），但這是一個臨時職務，並未直接參與貿易政策。川普上週暗示，這位億萬富豪很可能在「幾個月內」離開白宮。

　馬斯克的特斯拉在美國加州和德州生產許多電動車，但與其他汽車製造商相比，特斯拉較少受到本週生效的25%進口汽車關稅的影響。但馬斯克坦言，在中國擁有大量業務的特斯拉，也會感受到一些疼痛。

　彭博億萬富豪指數顯示，自今年年初以來，馬斯克的個人身價已暴跌1300億美元（新台幣4.29兆元），而自去年12 月中旬以來，特斯拉股價已跌去一半。

　哈貝克指出，在談論任何形式的「零關稅」之前，馬斯克應該告訴川普停止貿易戰。

　哈貝克談到：「這太荒唐了，我對此的唯一解釋是，他（馬斯克）現在看到自己的公司甚至所有經濟體，都會因為他們製造的混亂而崩潰，所以他害怕了。」

　川普的關稅措施持續引發全球金融市場的拋售。

　

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