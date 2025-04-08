基隆廠商：傳產業「毛3到4」 無法吸收這麼大的關稅

市長謝國樑邀基隆廠商座談，了解協助業者在關稅的困難。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕美國總統要對台課徵32%關稅，基隆市台松科技公司總經理王德鼎表示，公司所生產的開槽碳精棒，產品在美市佔率7、80%，傳產業者毛利潤不到3成，無法應付這麼大的稅務，希望政府單位可以積極和美國進一步的溝通，在關稅實施上路之前，雙方達成一個協議，讓關稅傷害最小。

王德鼎指出，他覺得影響最大的是美國的消費者，因為美國廠商會把價格轉嫁給美國的消費者，他們的通貨膨脹會更大，全球都受到很大影響。

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位於基隆六堵工業區的台松科技公司主要產品是開槽碳精棒，用途是金屬材的内部熔接、熔接缺陷的去除、切斷、穿孔、開溝槽，用來切割鋼鐵修橋造船等的產品，在美國市佔率約7、80%，因此受到這個關稅的影響很大，他們最大的競爭者來自中國，也有關稅的問題。

王德鼎指出，台積電已到美投資1千億美元，他希望政府如果可以代表民眾去跟美國政府再更進一步的談判，跟美國做更多的購買產品，或者做更多的一些貿易交換的條件，讓他可以把關稅恢復到之前的模式，盡量降低關稅的傷害。

王德鼎表示，他們公司產品有一半以上出口到美國，在美市佔率7、8成，他們的毛利潤不到3成，傳統產業廠商真的是毛3到4，無法吸收這麼大的一個稅務。

基隆市台松科技公司總經理王德鼎希望政府與美國協商，將關稅對傳產的傷害降到最低。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑今天與基隆大武崙與六堵工業區的業者座談，謝國樑表示，將了解對廠商影響的程度，地方政府在稅賦上給業者一些協助，業者可能會有縮減產能、勞工會有無薪假或短暫失業的問題，希望政府能預判，給業者一些微薄的協助。

謝國樑表示，希望和廠商站在一起，同感他們出口在關稅上所碰到的困難，然後跟大家共同一起來想辦法來解決問題，把意見呈現給中央，讓中央了解。他也覺得這是一個非常好的時機，讓朝野不分政黨、中央跟地方政府不分彼此，大家共同的為廠商為企業來做一些事，是團結台灣的一個機會。

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