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台股崩跌！網推全台睡公園好選擇 業者花式出招祭「睡公園4件套」

2025/04/08 12:09

台股昨（7）日創下新低，今（8）日持續走低，引發股友要睡公園討論。示意圖。（資料照）台股昨（7）日創下新低，今（8）日持續走低，引發股友要睡公園討論。示意圖。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股昨（7）日創下新低，今（8）日持續走低，引發股友要睡公園討論，就連全台各大業者也加入戰局。

7日台股大跌逾2000點，今日持續崩跌，此次的股災讓不少人的資產大幅縮水，也在網路上引起廣大網友流淚「睡公園」討論，而家樂福小編立即貼心推出「睡公園4件套」，包含鱷魚蚊香、蜜豆奶、白吐司和軟墊，笑稱「今晚睡公園的朋友，套組幫你配好了」，引起熱烈迴響。

家樂福小編發布的的「睡公園4件套」，包含鱷魚蚊香「防蚊才能睡得安穩」、蜜豆奶「好喝 紙箱又好躺」、白吐司「不用熱水就能吃」和軟墊「墊在地上更好睡」，在Threads平台吸引超過2.4萬、FB臉書也有超過1.3萬人次按讚。

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此外，新竹巨城小編也搭上熱潮，昨日貼出自己打地鋪睡在巨城門口的插畫圖，引發網友熱烈回應「還有位子嗎？」、「你位置佔太大了，讓一點給我」。

「劍湖山世界」小編則是發文表示：「您好，這裡（劍湖山）最大容納量3萬人，只比大安森林公園少一點，想坐『擎天飛梭－極速落體』？我們也有，但我想大家今天坐了一整天都沒動，應該暫時不想搭。」

小編繼續介紹：「還有14萬棵喬灌木，樹皮、草皮一應俱全，吃不習慣？我們當然也有樂園美食，超過3000個停車位，應該是睡得下？睡不習慣？劍湖山渡假大飯店 也有293間客房，還有各項優惠，歡迎入住。」

小編不忘對萬千股民送上雞湯：「面對史詩級的跌跌不休，除了『面對它、接受它、處理它、放下它』，真的要睡公園？你可以選擇更好的，這裡就是『劍湖山世界主題樂園 』，歡迎大家來樂園，保證9453 『就是有鬆』」

還有網友整理出北中南「睡公園」推薦，像是台北的大安森林公園、桃園的虎頭山公園、三民公園、大有梯田生態公園、新竹公園、台中的中央公園、台南的台南公園、南科公滯2公園、高雄的中央公園等，都被網友列入推薦。

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