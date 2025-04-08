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已近70國來談關稅！美財長：「亞洲這國」將獲優先談判權

2025/04/08 13:49

美國財政部長貝森特。（美聯社）美國財政部長貝森特。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（7日）傍晚接受美國福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時透露，已有近70個國家已與川普政府聯繫，希望能就最新關稅政策展開談判。他透露，川普將親自參與這些談判，而日本預期會在談判中獲得「優先談判權」，原因是「他們動作非常迅速」。

貝森特在福斯財經新聞網的節目上，接受主持人庫德洛（Larry Kudlow）採訪，他表示，川普「比任何人都更擅長為自己爭取最大籌碼」，所以川普的做法是，在4月2日公佈了關稅計畫，然後給各國幾天時間，來好好思考怎麼做。

貝森特說：「正如我在4月2日那天，在許多節目中所建議的，我呼籲外國官員保持冷靜，不要升高局勢，應該提出方案來告訴我們：你們打算如何降低關稅、如何取消非關稅壁壘、如何停止貨幣操縱、如何終止補貼融資。」貝森特補充說：在某個時間點，川普總統將準備好進行談判。

川普週一稍早表示，他已與日本首相石破茂進行通話。貝森特與美國貿易代表格里爾（Jameson Greer）隨後被指派負責與日本進行關稅談判。貝森特表示，川普也將親自參與這些談判。

貝森特說，他尚未看到日本提出任何具體提案，但大約有50個、60個，甚至接近70個國家，已經和川普政府聯繫，希望展開談判，所以接下來的4月、5月，甚至6月都會非常忙碌。

貝森特告訴庫德洛，日本可能會獲得「優先談判權」，因為「他們動作非常迅速」。貝森特也強調了美、日之間在軍事與經濟上的重要聯繫。

被問到美國是否可能在接下來幾週內與日本達成貿易協議的問題時，貝森特回應說：「我想重申我上週的說法，對於不採取報復行動的國家來說，我們目前就是最高關稅水準。」

貝森特說：「我的期望是，透過良好的談判，能看到關稅水準下降。但那將取決於其他國家。而你知道，川普總統將親自參與這些談判，他和我們許多人一樣，相信過去的貿易條件是不公平的，因此這些談判將會非常艱難。」

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