「誰在乎台灣」 引論戰 網友：川普取消台灣關稅股市會V轉

有網友表示「全世界都依賴台灣晶片，他們是第一」、「如果川普撤回對台灣的關稅，我跟你保證，隔天股市馬上反彈，這次下跌幅度會全部回彈！」等。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕社交平台X一則「誰在乎台灣」的留言，引發網友論戰。有網友表示「全世界都依賴台灣晶片，他們是第一」、「如果川普撤回對台灣的關稅，我跟你保證，隔天股市馬上反彈，這次下跌幅度會全部回彈！」等。

綜合媒體報導，知名財經帳號 Watcher.Guru 週一（7日）在社交平台X發文，指台灣願意以「零關稅」為基礎與美國展開談判，並承諾加大對美國的投資，以避免美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策。

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一名帳號名為@Totinhiiio的網友在該發文底下留言稱「說真的，誰在乎台灣（Who cares about taiwan be honest）」。@Totinhiiio網友言論一出，遭到許多網友反駁與吐槽，有網友表示，「如果你認為美國不需要台灣，那你就太愚蠢了。大多數美國人工智慧公司都在這裡生產晶片。」、「如果川普撤銷對台灣的關稅，股市上漲的速度將比下跌的速度快。」、「如果沒有台灣，你就無法打出這句話。哈哈哈」、「這裡（指台灣）確實是地球上最重要的公司的所在地。」、「你知道 Nvidia和Amd的CEO都是台灣人嗎」、「我們都很關心（台灣）」、「今日最無知的評論」等。

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