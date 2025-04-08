晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

向川普示好？ 納坦雅胡承諾消除美國對以色列貿易逆差

2025/04/08 11:13

以色列總理納坦雅胡（左）與川普（右）會面，會後納坦雅胡承諾，將消除美國對以色列的貿易逆差。（彭博）以色列總理納坦雅胡（左）與川普（右）會面，會後納坦雅胡承諾，將消除美國對以色列的貿易逆差。（彭博）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國總統川普對以色列加徵17%關稅，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7日將飛抵華府與川普會面，討論關稅、以色列遭囚禁人質等問題。會後納坦雅胡承諾，將消除美國對以色列的貿易逆差。

綜合外媒報導，納坦雅胡與川普會後召開聯合記者會，納坦雅胡表示，以色列政府將迅速行動，在當前局勢下，消除美國對以色列的貿易逆差是正確作法，同時也將消除貿易壁壘，「以色列可以成為國家的榜樣」。根據美國貿易代表辦公室的數據，去年美國與以色列的貿易額為370億美元（約新台幣1兆2206億），美國對以色列的貿易逆差為74億美元（約新台幣2441億）。

川普提到，除了美國對以色列的貿易逆差，美國每年還提供以色列將近40億美元（約新台幣1319億）的援助，其中大部分是軍事援助，當川普被問到是否會降低對以色列加徵的17% 關稅時，川普回應「我們每年向以色列提供數十億美元」，沒有直接正面回答這個問題，川普也強調：「我們照顧我們的朋友。」

此外，川普在記者會中透露，美國將針對伊朗核計劃與其進行會談，會談將在12日開始，但他並沒有透露會談地點。川普說：「我們正在直接與他們接觸，也許會達成一項協議，達成協議會比採取明顯行動更好。」被問到如果談判代表無法與德黑蘭達成協議，他是否會對伊朗採取軍事行動時，川普說：「伊朗將處於極大的危險之中，我不想這麼說，但這是事實。」強調伊朗不能擁有核武。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群媒體「X」發文透露，美國和伊朗12日將於阿曼舉行高層會談。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財