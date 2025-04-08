向川普示好？ 納坦雅胡承諾消除美國對以色列貿易逆差

以色列總理納坦雅胡（左）與川普（右）會面，會後納坦雅胡承諾，將消除美國對以色列的貿易逆差。（彭博）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國總統川普對以色列加徵17%關稅，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7日將飛抵華府與川普會面，討論關稅、以色列遭囚禁人質等問題。會後納坦雅胡承諾，將消除美國對以色列的貿易逆差。

綜合外媒報導，納坦雅胡與川普會後召開聯合記者會，納坦雅胡表示，以色列政府將迅速行動，在當前局勢下，消除美國對以色列的貿易逆差是正確作法，同時也將消除貿易壁壘，「以色列可以成為國家的榜樣」。根據美國貿易代表辦公室的數據，去年美國與以色列的貿易額為370億美元（約新台幣1兆2206億），美國對以色列的貿易逆差為74億美元（約新台幣2441億）。

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川普提到，除了美國對以色列的貿易逆差，美國每年還提供以色列將近40億美元（約新台幣1319億）的援助，其中大部分是軍事援助，當川普被問到是否會降低對以色列加徵的17% 關稅時，川普回應「我們每年向以色列提供數十億美元」，沒有直接正面回答這個問題，川普也強調：「我們照顧我們的朋友。」

此外，川普在記者會中透露，美國將針對伊朗核計劃與其進行會談，會談將在12日開始，但他並沒有透露會談地點。川普說：「我們正在直接與他們接觸，也許會達成一項協議，達成協議會比採取明顯行動更好。」被問到如果談判代表無法與德黑蘭達成協議，他是否會對伊朗採取軍事行動時，川普說：「伊朗將處於極大的危險之中，我不想這麼說，但這是事實。」強調伊朗不能擁有核武。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群媒體「X」發文透露，美國和伊朗12日將於阿曼舉行高層會談。

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