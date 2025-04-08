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焦點股》宇峻：5款新遊戲下半年登場 股價大漲

2025/04/08 10:27

宇峻董事長劉信3月底宣布獲得日本遊戲《FFXIV》繁體中文版代理權。（資料照）宇峻董事長劉信3月底宣布獲得日本遊戲《FFXIV》繁體中文版代理權。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股宇峻（3546）於3月底宣布獲得日本遊戲《FFXIV》繁體中文版代理權，預計第四季推出，宇峻董事長劉信更表示，今年總計將推出5款遊戲，法人看好營收將逐季成長，今日股價表現強勁，截至10:08分為止，宇峻股價一度攻抵漲停板83元，成交量超過500張。

劉信指出，今年第2季或第3季推出自研手遊《神州M》，預計台港澳新馬上市，這款為20年長青遊戲首次斥資上億元改成手遊版本；至於代理遊戲部分，第3季推出手遊《東方幻想 ECLIPSE》代理台港澳新馬地區，另1款策略型手遊，預計第3季於台港澳及東南亞推出，第4季推出FINAL FANTASY XIV（FFXIV）繁體中文PC版，預計台港澳新馬同步上線；另有合作開發的遊戲預計第3季上線。

宇峻去年每股稅後盈餘5.54元、董事會通過配現金股息4.1元、股票1元，由於遊戲集中於下半年上架，法人則估計營收有望呈現季季高走勢。

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