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焦點股》微星：綠燈亮起 顯卡族群連日苦吞跌停

2025/04/08 10:24

美國總統川普的對等關稅可能影響下半年的旺季發酵期，業者仍在密切關注市況變化。（彭博檔案照）美國總統川普的對等關稅可能影響下半年的旺季發酵期，業者仍在密切關注市況變化。（彭博檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台股延續昨日跌勢，其中，板卡、顯卡族群盤中連兩日苦吞跌停，主要是市場憂心停滯性通膨一旦發生，恐衝擊晶片大廠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）新品銷售表現，大廠微星（2377）截至上午10時9分仍佔報跌停價137元，成交量1403張，尚有超過4400張跌停委賣單有待消化。

除了微星之外，大廠技嘉（2376）同一時間也觸及跌停價200.5元，華擎（3515）同時暫報跌停價154.5元，其餘二線板卡廠與概念股撼訊（6150）、承啟（2425）、麗臺（2465）、青雲（5386）全數亮起綠燈。

微星、技嘉今年原先皆有預期旗下電競筆電新品銷售表現將大幅超越去年，主要是AI PC性能與規格較去年進一步優化，加上消費者需求有助於推動更為明顯的換機潮，不過，美國總統川普的對等關稅可能影響下半年的旺季發酵期，業者仍在密切關注市況變化。

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