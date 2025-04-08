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川普威脅104％關稅最後通牒 中國商務部回嗆：奉陪到底

2025/04/08 10:29

川普下通牒若中國不在8日前撤回34％的新增關稅，將自9日起對中國加徵50％的額外關稅；對此，中國商務部回應「必將奉陪到底」。（歐新社）川普下通牒若中國不在8日前撤回34％的新增關稅，將自9日起對中國加徵50％的額外關稅；對此，中國商務部回應「必將奉陪到底」。（歐新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為報復美對等關稅，中國宣布也對美國進口商品加徵34％關稅，引發川普不滿，下通牒若不在8日前撤回34％的新增關稅，將自9日起對中國加徵50％的額外關稅；對此，中國商務部回應「必將奉陪到底」。

美國總統川普怒批中國忽視他的警告採取報復行動，下通牒若中國不在8日前撤回34％的新增關稅，美國將自9日起對中國加徵50％的額外關稅。未來若生效，美國對中國進口產品的關稅稅率將達104%。

今（8日）中國商務部新聞發言人強勢回應：「中方對此絕不接受。若美方一意孤行，中方必將奉陪到底。」

商務部表示，美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸凌做法，中方已經採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，「美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯」。

同時，中國商務部也重申，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，要求美方立即糾正錯誤做法，取消所有對中國單邊關稅措施，雙方在相互尊重的基礎上，透過平等對話妥善解決分歧。

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