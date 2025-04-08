對美軍購降「貿易逆差」顧立雄曝四大採購面向

國防部長顧立雄今日在立院受訪時表示，國防部根據實際作戰需要，依不對稱戰力的建構、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植應處灰色地帶的能力等四大面向，與美方進行充分溝通，來滿足我國防衛作戰需求。（記者陳逸寬攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕因應美國關稅衝擊，總統賴清德6日宣布，將擴大對美採購以降低貿易逆差，國防部已提出軍事採購清單。國防部長顧立雄今日在立院受訪時表示，國防部根據實際作戰需要，依不對稱戰力的建構、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植應處灰色地帶的能力等四大面向，與美方進行充分溝通，來滿足我國防衛作戰需求。

顧立雄說明，在國防部完成建案程序並獲賦預算之前，不會對外透露詳細項目，國防部都是根據實際作戰需要，依四大面向跟美國進行進行軍購、商購或國內委製，最優先著重不對稱戰力的建構、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植應處灰色地帶的能力，秉持這在四面的優序向與美方進行充分溝通，來滿足我國防衛作戰需求。

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至於對美軍購預計增加多少金額？顧立雄回應，總統賴清德已對外說明，國防預算希望達到GDP3%，現在就人員維持、作業維持、軍事投資等三大部分，現在軍事投資有商購、軍購、國內委製生產部分，軍事投資在面臨敵情日益嚴峻時刻，若在軍事投資的部分能夠獲賦比較多預算，軍事投資真的會成長。

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