支持賴總統爭取關稅減免 美國商會喊話川普：不應危及台美互信

台灣美國商會呼籲美國總統川普與華府不應對台灣實施任何可能危及美台關係穩定及互信的貿易措施。（美聯社）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣美國商會（AmCham Taiwan）今天再發聲明，呼籲美方不應對台灣實施任何危及台美互信的貿易措施，目前對台灣課徵對等關稅一舉，不僅忽視台灣致力解決與美國貿易失衡的誠意，更未考量到台灣對台美經貿夥伴關係的貢獻，商會支持總統賴清德爭取關稅減免。

美國商會表示，就近期台灣遭課徵廣泛關稅之舉表達強烈關切，「本會呼籲川普總統、美國華府政府官員及參眾兩院友台人士不應對台灣實施任何可能危及美台關係穩定及互信的貿易措施」。

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有關總統賴清德重申台灣對美台夥伴關係的承諾，包括爭取對等關稅減免及擴大雙方市場對接等訴求，美國商會表達支持。商會理事長 Dan Silver對此表示，「台灣是美國長期可靠的貿易夥伴，也一向抱持最大善意處理雙邊貿易失衡」。

Dan Silver說，「本會呼籲雙方政府加速談判，以促使該等關稅降到最低，同時應確保談判過程透明、明確且公平」。

美國商會表示，商會認為台灣多年來致力解決與美國貿易失衡的善意應受到肯定。目前對台灣課徵對等關稅一舉，不僅忽視了台灣致力解決與美國貿易失衡的誠意，更未考量到台灣對美台雙邊經貿夥伴關係的貢獻。

美國商會表示，台灣身為全球最具創新能力的經濟體之一，台灣以人均計算，向美國申請的專利量持續排名全球前五強。台灣亦長期對美國在各關鍵產業的競爭力及韌性上做出長足貢獻。美國商會將持續致力強化美台關係，推動開放且以法規為基礎的經貿環境，共創美台雙贏。

Dan Silver表示，自由且公平的貿易以及健全的經濟政策，對提升生產力及可預測性至關重要，並進一步表示「對本會成員而言，擁有具確定性及穩定性的經商環境是會員們能有效經營、並促進健全且永續經濟成長之重要基石」。

美國商會呼籲各方秉持美台關係長久以來的互信及合作精神，攜手解決貿易問題，共同打造奠基於創新、投資及共同成長的未來。

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