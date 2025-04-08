對美談判尚無法公開 卓榮泰：交涉絕對有完善計畫、適當人選

行政院長卓榮泰今天到立法院備詢前受訪。（記者陳逸寬攝）

〔記者李文馨／台北報導〕川普關稅風暴來襲，外界關注對美談判進度。行政院長卓榮泰今（8）日在立法院受訪表示，目前台美交涉時機、內容只能在談判中向對方表示，無法對外說明，盼大家給予時間，「我們絕對有完善的計畫、適當的人選做正面交涉」。

立法院院會今邀請卓榮泰率同各部會首長施政報告及備詢。媒體會前關切對美談判進度。卓榮泰表示，大家關心美國關稅對國家造成的衝擊，美國宣布新制度後，在4月3日凌晨，行政院當天就向總統府提報初步計劃與想法，府院做很多工作的安排。

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卓榮泰指出，談判涉及對外事務，以既有管道做多方聯繫，目前跟美國政府要求談判的眾多國家中，「台灣當然是其中一個」，政府會選擇可以的時間，用詳細內容提出賴清德總統的談判構想，這是經過整個團隊專業且深入的規劃，「但內容到目前為止實在抱歉，我們只能在談判過程中向對方表示」。

卓榮泰表示，談判時機和內容還無法向外界說明，但請大家相信，這都是從4月3日開始持續進行的工作，況且在3日前，就已經有相關代表在美方進行溝通，希望大家給政府更多時間，跟世界其他國家一樣，爭取到適當時間，「我們絕對有完善的計畫、適當的人選做正面交涉」。

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