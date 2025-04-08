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美債殖利率飆近3年最大漲幅！外媒揭驚人真相

2025/04/08 13:13

外媒表示，在對沖基金們正在瘋狂拋售手中的美債，加上整個投資界都在拋售美債以籌集現金，美債殖利率飆近3年最大漲幅！（路透）外媒表示，在對沖基金們正在瘋狂拋售手中的美債，加上整個投資界都在拋售美債以籌集現金，美債殖利率飆近3年最大漲幅！（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債大跳水，報導指出，在對沖基金們正在瘋狂拋售手中的美債，加上整個投資界都在拋售美債以籌集現金，引發週一10年期公債殖利率飆升19個基點，創下近3年來最大單日漲幅。

外媒報導，週一美盤時段，美國公債遭遇了劇烈拋售，10年期美國公債殖利率一度大幅飆升19個基點至4.18%，創下自2022年9月以來的最大單日漲幅，而30年期美債殖利率更是上漲21個基點，為2020年3月以來最大單日波動。

週一據媒體報道，利用買入美債，然後賣出美國公債期貨，賺取其中價差獲利（所謂基差交易）的對沖基金正在大規模平倉。

這些基金是固定收益市場的大玩家，它們減少風險部位的行為，引發了美債拋售浪潮。TD Securities分析師Gennadiy Goldberg將這一趨勢描述為"一切、無處不在、同時發生"的交易。他補充說，對沖基金正試圖去槓桿，市場出現「賣掉一切」的交易。

1位對沖基金經理人直言不諱地將殖利率波動歸因於基差交易，同時指出，更廣泛的對沖基金拋售規模正在"摧毀"美國國債、高等級企業債券和抵押貸款支持證券的流動性。

報導指出，拋售潮不僅限於對沖基金，整個投資界都在拋售美債以籌集現金，1位固定收益交易員特別指出了傳統資產管理公司的行為。

Columbia Threadneedle高級利率分析師Ed Al-Hussainy表示，我認為投資者正在轉向現金和類現金資產，以應對這種市場波動。

他進一步指出，殖利率走高最簡單解釋是投資人賣出他們能賣的東西，然後蟄伏。現在賣出股票將造成損失，因此最容易取得現金的方法是出售美債。

儘管週一美股暫時止住了暴跌，但投資人信心依然極度脆弱，市場流動性正以驚人速度蒸發。

在這場風暴中，沒有真正安全的避風港，甚至連被視為無風險資產的美債也無法倖免。

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