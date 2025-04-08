國安基金進場護盤？卓榮泰：目前沒有任何預定行為

行政院長卓榮泰。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕川普對等關稅風暴來襲，美股連3日重挫，台股延續昨日跌勢，今天加權指數開盤即下挫逾900點，外界關注國安基金何時進場護盤。行政院長卓榮泰表示，國安基金必須考量專業、時間等因素，政府會在對全民有交代的適當時機做出正確判斷，「目前為止，我們沒有做任何預定行為」。

立法院院會今邀請卓榮泰率同各部會首長施政報告及備詢。媒體會前詢問，台股週一重挫超過2000點，行政團隊會出招讓國人安心嗎？院長是否認為國安基金該進場護盤會是選項嗎？

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卓榮泰表示，大家都經歷了昨天對股市衝擊，雖然心裡有所準備，但行政院、金管會和中央銀行事先做了很多情勢分析，感謝金管會和證交所週日（6日）就做出3項措施，這對初步防止投機空頭起了嚇阻跟正面的作用。

卓榮泰指出，他們今天依據昨天936檔股票又做了進一步規劃，這是在整個制度裡面的。目前看到昨晚美股方面朝正面方向進展，希望今天台灣基本面、經濟體質能夠良好，再經一次社會對股市的考量。

卓榮泰也說，至於其他問題，包括國安基金都不是政府一句話、兩句話就能決定的，必須在專業、時間等各方因素考量，但政府珍惜國家資源，善盡管理職責，同時會在對全民有交代的適當時機做出正確判斷，「目前為止，我們沒有做任何預定行為」。

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