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川普關稅嚇慘市場！國際油價重挫至近4年低點 經濟衰退憂慮加劇

2025/04/08 08:59

國際油價週一（7日）下跌2%，跌至近4年來低點。（路透）國際油價週一（7日）下跌2%，跌至近4年來低點。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國總統川普最新貿易關稅措施，恐將全球經濟推入衰退，進一步減少能源需求的憂慮影響，國際油價週一（7日）下跌2%，跌至近4年來低點。

紐約西德州中級原油5月交割價下跌1.29美元，或2.1%，收每桶60.70美元。

布蘭特原油5月交割價下跌1.37美元，或2.1%，收每桶64.21美元。

2大原油期貨均跌至自2021年4月以來的最低點，兩者上週已下跌約11%，

國際油價週一波動劇烈，一度下跌超過每桶3美元，但後來又因有報導稱，川普考慮暫停90天關稅，而反彈超過每桶1美元，不過在白宮官員否認後，油價再度轉跌。

中國是僅次於美國的全球第2大經濟體，但上週五（4日）宣布將對美國商品加徵34%關稅，以報復川普的關稅措施，使投資人更憂心全球貿易戰爆發。川普則回應說，若中國不撤回對美國的報復性關稅，美國將再加徵50%的額外關稅。

而根據《路透》看到文件內容，歐盟執行委員會（European Commission）也在週一提案，擬對一系列美國商品加徵25%的反制性關稅。

高盛（Goldman Sachs）預測，美國在未來12個月內陷入衰退的機率為45%，並下調對油價的預測；花旗（Citi）與摩根士丹利（Morgan Stanley）也同樣下修布蘭特原油價格展望。摩根大通（JPMorgan）則指出，美國與全球經濟衰退的機率高達60%。

除了對經濟衰退的擔憂日益加劇之外，人們也越來越擔心川普政府的政策會導致通膨價格上漲。

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