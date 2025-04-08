敦南SOGO年底熄燈 將都更改建33層豪宅

營業逾30個年頭的北市SOGO百貨敦南館、租約在年底到期後，預計將循都更途徑打掉並改建豪宅。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕營業逾30個年頭的北市SOGO百貨敦南館、租約將在年底到期，預計將循都更途徑打掉並改建豪宅。根據台北市都市更新服務審議平台發布，該都更案目前正處公展公聽會階段，並規劃33層豪宅建案，總樓地板面積推估逾1.36萬坪。

根據該平台發布資訊，該都更案是在2023年6月自行劃定都更單元，並在去年4月提出事業概要計畫，而全案基地面積約940.47坪，其中私地主占比逾99.98%、另不到0.02%則是國有土地，未來將規劃114戶住宅、1樓則有2戶商業設施。

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根據該平台各項費用試算內容，都更前每坪地價高達800萬元，都更完成後，住宅每建坪均價近230萬元、汽車車位均價則超過450萬元。

房產業者指出，該都更案產權屬於仁愛企業，而仁愛企業則是上市建商皇翔建設董座廖年吉在2020年年底時砸下130億元買下百分百股權的私法人，根據平台資料，該都更案預計砸下的更新費用高達131億餘元，全案總銷則粗估約272.65億元，不過，房產業者認為，更新費用與總銷只是粗估數字，等到都更案真正推出時，總銷金額還會再往上竄高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，之前該標的出售時，就以未來興建豪宅為出發點，由於地段奇佳，包括東區商圈、敦南等優質豪宅地段，預計會吸引高資產族群的關注。

都更後每建坪估值230萬

房市專家何世昌指出，敦南SOGO週邊高價住宅行情，每坪180萬至250萬元間；若規劃為中、小坪數，預料未來每坪成交均價能站穩230萬元，與更新前預估價格相近。不過，以25坪、2房加1車位推估，單戶總價超過6千萬元，就算未來推小宅也非一般受薪階級可以負擔。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，大安區仍是台北市最精華的住宅及商業區，而疫情以來，建築成本居高不下，但因房價抬升幅度更大，仍能推進大安區各個重建案進度。像是寶豐隆「敦南誠品」都更案、神旺飯店危老案、霖園大廈都更案，以及共和大廈都更案等，全部都坐落在大安區。＃

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