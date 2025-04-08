晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AI衝擊未來20年職場！專家點名5大職業恐消失

2025/04/08 11:20

許多專家承認，AI在未來將會導致部分工作流失，收銀員是高風險的工作之一。示意圖。（彭博）許多專家承認，AI在未來將會導致部分工作流失，收銀員是高風險的工作之一。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的一份最新報告，研究或從事人工智慧（AI）相關工作的專家們，和一般大眾相比起來，會更正面、也更樂觀看待AI對就業與經濟所帶來的改善效果。不過，許多專家也承認，AI 在未來將會導致部分工作流失，而風險最高的5個職業包括：收銀員、卡車司機、記者、工廠工人和軟體工程師。

《CNBC》報導，整體而言，有56%的AI專家表示， 在未來20年內，AI對美國會產生正面影響，相比之下，只有17%的美國成年人抱持相同看法。專家們普遍認為，AI 將對人們未來20年的工作方式帶來正面影響，並且更傾向相信 AI 將在這段時間內，促進整體經濟發展。

相較於一般大眾，AI專家整體上對 AI 會導致整體就業減少的擔憂較低，但他們也承認，有些職業確實更容易受到影響。

而在考量哪些職位在未來20年內最可能因 AI 而減少時，專家認為風險最高的幾個職業包括：收銀員（73%的專家同意）卡車司機（62%）、記者（60%）、工廠工人（60%）和軟體工程師（50%）。

除了卡車司機，其他大眾對AI高風險工作的判斷與專家大致相符，只有33%的美國成年人認為 AI 將導致未來卡車司機數量減少。

皮尤研究中心的副研究總監戈特弗里德（Jeff Gottfried）表示，這些受訪專家指出，隨著自駕車技術的進步，卡車駕駛這類工作正面臨 AI 帶來的重大顛覆。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財