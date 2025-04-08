AI衝擊未來20年職場！專家點名5大職業恐消失

許多專家承認，AI在未來將會導致部分工作流失，收銀員是高風險的工作之一。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的一份最新報告，研究或從事人工智慧（AI）相關工作的專家們，和一般大眾相比起來，會更正面、也更樂觀看待AI對就業與經濟所帶來的改善效果。不過，許多專家也承認，AI 在未來將會導致部分工作流失，而風險最高的5個職業包括：收銀員、卡車司機、記者、工廠工人和軟體工程師。

《CNBC》報導，整體而言，有56%的AI專家表示， 在未來20年內，AI對美國會產生正面影響，相比之下，只有17%的美國成年人抱持相同看法。專家們普遍認為，AI 將對人們未來20年的工作方式帶來正面影響，並且更傾向相信 AI 將在這段時間內，促進整體經濟發展。

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相較於一般大眾，AI專家整體上對 AI 會導致整體就業減少的擔憂較低，但他們也承認，有些職業確實更容易受到影響。

而在考量哪些職位在未來20年內最可能因 AI 而減少時，專家認為風險最高的幾個職業包括：收銀員（73%的專家同意）卡車司機（62%）、記者（60%）、工廠工人（60%）和軟體工程師（50%）。

除了卡車司機，其他大眾對AI高風險工作的判斷與專家大致相符，只有33%的美國成年人認為 AI 將導致未來卡車司機數量減少。

皮尤研究中心的副研究總監戈特弗里德（Jeff Gottfried）表示，這些受訪專家指出，隨著自駕車技術的進步，卡車駕駛這類工作正面臨 AI 帶來的重大顛覆。

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