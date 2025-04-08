黃金還能再漲！德銀大幅上修預測、揭最新目標價

受近期全球經濟與地緣政治局勢發展的影響，德意志銀行調升了其對2025年與2026年黃金平均價格的預測。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受近期全球經濟與地緣政治局勢發展的影響，德意志銀行（Deutsche Bank）調升了其對2025年與2026年黃金平均價格的預測，2025年從原本預測的每盎司2725美元，上修至每盎司3139美元，2026年則是從每盎司2900美元上修至每盎司3700美元。

《路透》報導，美國總統川普並未展現任何收回大規模關稅計畫的跡象，而投資人則押注美國經濟衰退風險升溫，可能促使聯準會最早於5月開始降息。

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德銀週一（7日）在報告中表示：「我們認為，儘管本週金價出現修正，但整體多頭理由依然強勁，因此我們進一步上調2025年第4季末的金價預測至每盎司3350美元。」

因投資人拋售避險資產以彌補在其他市場的損失，導致金價於上週五（4日）大跌逾3%，但黃金作為地緣政治與經濟不穩定的對沖工具的吸引力，今年以來金價已上漲15%。

德銀也指出，自2022年以來，央行對黃金的需求已從市場的10%擴大至24%。市場預測，央行在今年和明年仍可能會繼續購買黃金，滙豐（HSBC）也指出，若金價高於每盎司3000美元，央行購買力可能會低於2022至2024年的高峰水準，不過若金價跌破每盎司2800美元，購買量則有望回升。

滙豐已在上週調高2025與2026年黃金平均價格的預測，分別至每盎司3015美元與2915美元，理由同樣是地緣政治風險升高。

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