股市大拋售億萬富豪難逃 巴菲特今年財富仍堅定成長

「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）實施大規模個關稅措施，引發全球股市拋售潮，導致市場蒸發數兆美元，不過在全球富豪排行榜名單當中，「股神」巴菲特（Warren Buffett）是今年少數維持個人財富成長的億萬富豪之一。

彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，公佈巴菲特今年的淨資產已增加115億美元（約新台幣3810.5億元），達到1535億美元（約新台幣5.08兆元）。儘管川普於4月2日公佈對等關稅後，巴菲特淨資產縮水145億美元（約新台幣4803.8億元），在那之前巴菲特的身家來到近5年最高水位。

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現年94歲的巴菲特現在是全球第4大富豪，身家僅次於美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）、貝佐斯（Jeff Bezos）和札克柏格（Mark Zuckerber）。巴菲特也是目前20大富豪中，唯二維持財富正成長的人，另一人是萊雅集團（L'Oreal SA）繼承人梅耶爾（Francoise Bettencourt Meyers），今年財富成長18億美元（約新台幣596.3億元），在富豪榜上排名第19位。

在川普公佈對等關稅詳細內容後，全球500大富豪在2個交易日內損失超過5000億美元（約新台幣16.56兆元）。全球首富馬斯克今年至今已蒸發1347億美元（約新台幣4.46兆元），淨資產在週一（7日）跌至2978億美元（約新台幣9.86兆元），這是自11月以來，他的身家首度跌破3000億美元（約新台幣9.93兆元）大關。

巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）自4月2日以來已跌8.8％，不過年初至今仍維持近9％成長，標普500指數在關稅政策後跌了10.7％，年初至今跌逾13％。該公司相對強勁的表現反映出財富和意外險產業相對不受到全球貿易的影響，一些投資人也可能預期，巴菲特將大舉買入股票。

在過去幾季當中，巴菲特避免重大交易，而是大幅削減蘋果（Apple）的股票，並減少美銀（BofA）的持股。自川普宣佈關稅以來，這2家公司的股價均出現兩位數跌幅。

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