無懼川普最重104％關稅！ 中國官媒嗆美：嚇不倒中國

川普7日表示，若中國不在8日前撤回34％的新增關稅，美國將自9日起對中國加徵50％的額外關稅。不過中國官媒《環球時報》8日一早就發布題為「關稅訛詐唬不住中國」的社論，彰顯中方態度。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普針對中國銷美商品加徵34％對等關稅，而中方宣布「報復」，也對美國進口商品加徵34％關稅。對此川普7日批評，中國忽視他的警告，若中國不在8日前撤回34％的新增關稅，美國將自9日起對中國加徵50％的額外關稅。未來若生效，美國對中國進口產品的關稅稅率將達104%，不過中國官媒《環球時報》8日一早就發布題為「關稅訛詐唬不住中國」的社論，彰顯中方態度，似乎要持續對抗美國。

《環時》在社論中提到，美國政府以所謂「對等」為名，宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴加徵關稅，在國際社會激起公憤，中國政府反對美國濫施關稅的立場指出，美方將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，先前中方宣布一系列反制行動，國際社會已清楚地看到中國堅定維護自身主權安全發展、維護國際公平正義的決心和意志。《環時》強調：「關稅訛詐嚇不倒中國，更動搖不了正義。中國不惹事，也不怕事，施壓和威脅不是與中方打交道的正確方式。」

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《環時》指出，中國採取堅決反制的立場，根本原因在於美方加徵關稅的理由完全不成立，美方以「應對不公平的外國貿易行為」為藉口，對全球貿易夥伴實施高額關稅，實則是大行保護主義和單邊欺凌，是披著「經濟手段」外衣的政治訛詐。這種做法公然違反世界貿易組織（WTO）的核心規則，也無視中國在國際貿易中的合法權益和多年來的開放努力。所謂「對等關稅」對世界貿易體系和全球供應鏈破壞巨大，也將嚴重拖累世界經濟成長。

《環時》社論中提到，中美兩國貿易量龐大，美國的高關稅短期內不可避免會對中國經濟造成衝擊，中國最終作出「困難但正確」的決定，這種「底氣」不僅來自中國的經濟實力，也來自世界各國普遍參與經濟全球化並從中受益的事實，來自中美之間經貿合作基礎的深度和廣度。《環時》最後也呼籲美國，立即停止單邊關稅措施，以平等、尊重及互惠的方式解決貿易分歧。

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