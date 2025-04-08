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美鋼股價暴漲逾16％！川普下令重啟審查新日鐵收購案

2025/04/08 08:45

新日鐵併購美國鋼鐵案出現轉機。（法新社）新日鐵併購美國鋼鐵案出現轉機。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統拜登（Joe Biden）以國家安全為由，在今年1月封殺了新日鐵（Nippon Steel）以149億美元（約新台幣4966億元）收購美國鋼鐵（U.S. Steel）的交易案，不過美國總統川普（Donald Trump）週一（7日）下令，將對該交易案重新進行審查，根據白宮同日發布的總統行動聲明，川普指示美國海外投資委員會（CFIUS）重新審查這項併購案，以協助「判斷是否需要採取進一步行動」。

《CNBC》報導，消息傳出後，美國鋼鐵股價應聲大漲，週一暴漲逾16%，收44.50美元。

川普要求CFIUS在45天內提交建議報告，以評估美國鋼鐵與新日鐵所提出的措施，是否足以降低任何潛在的國安風險。

而拜登政府在今年1月擋下這項價值149億美元的併購案，給出的理由是，該交易案可能使美國最大的鋼鐵製造商落入外國控制，恐對關鍵供應鏈構成威脅。

川普先前也反對此交易，但今年2月在與日本首相石破茂會面時，他的立場似乎有所軟化。當時他表示，新日鐵將會對美鋼進行鉅額投資，而非直接收購該公司。

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