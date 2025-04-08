對沖大佬阿克曼公開砲轟川普關稅！真實原因曝光

美國對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅政策衝擊全球金融市場，就連億萬富翁也全被捲入風暴眼，對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）撐不住公開砲轟關稅，外媒報導，川普鐵粉跳出來抨擊主要的原因旗艦基金受到關稅襲擊，慘遭重創，今年來已虧損15%。

外媒報導，這位曾經是川普鐵桿支持者已公開轉向批評川普的貿易政策，稱之為“經濟核戰”，並警告這將導致商業投資停滯、消費者支出萎縮，同時嚴重損害美國的全球聲譽。

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川普第二任期不到100天，金融市場的動盪已經嚴重打擊了Ackman的眾多重要押注，導致其投資信託遭受巨大損失。Ackman目前主要透過其倫敦上市的投資信託管理約160億美元（約新台幣5280億元）的資產。

投資組合又以耐吉、墨西哥風格快餐連鎖店Chipotle、資產管理公司Brookfield和Alphabet的持股受傷最為嚴重，截至週一，這些持倉今年來的跌幅超過20%。

根據公司年報，截至去年年底，Alphabet和Brookfield是Ackman投資信託中最大的兩個部位，價值分別接近20億美元（約新台幣660億元）和18億美元（約新台幣594億元）。

據公開披露消息，在上週市場暴跌之前，該公司並未報告任何對沖部位。

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