鐵粉「凍末條」！億萬富翁朗格尼砲轟川普關稅「胡說八道」

億萬富翁朗格尼砲轟川普關稅「胡說八道」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普祭出核彈關稅後，越來越多川普億萬富翁鐵粉跳出來抨擊，支持共和黨的億萬富豪、家得寶創辦人朗格尼（Ken Langone）是最新1位，他嚴厲批評川普的關稅政策，稱對越南徵收46%的進口關稅是“胡說八道”，並稱對中國徵收34%的關稅“過於激進、過早”，並且沒有給“嚴肅的談判提供機會”。

川普瘋狂的關稅政策，就連支持者都凍末條，紛紛跳出來抨擊，繼億萬富翁投資者德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）是美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）的導師，週日在X上發文稱：“我不支持超過10%的關稅。

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川普鐵粉億萬富翁阿克曼也抨擊指出，由於關稅，美國正處於「經濟核冬天」的邊緣，而朗格尼是最新1位跳出來砲轟關稅政策。

金融時報報導，朗格尼受訪時表示，我不明白這個該死的公式，我認為，川普的顧問對這一貿易形勢，以及他們所採用的方式給出了錯誤的建議。

「46%用於越南？得了吧！」朗格尼說。「你不妨告訴他們，別打電話了。」朗格尼是越來越多公開批評總統將進口關稅提高至1930年代以來最高水準的億萬富翁金融家之一，他們對由此產生的市場崩潰越來越感到擔憂。

這些關稅對所有國家普遍徵收10%，再加上根據其他國家對美國徵收的「關稅」和貿易限制（包括非貨幣措施和增值稅）的數額計算得出的個別徵稅，已導致全球市場陷入混亂。

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