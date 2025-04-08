對等關稅釀全球股市災！「這國」驚現唯一紅盤原因曝光

全球股市週一（7日）幾乎全面重挫，近期因連假休市的印尼股市，成為全球股市的「意外紅盤」。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布新一波關稅後，引發全球股市週一（7日）幾乎全面重挫，在一片血流成河的股災中，近期因連假休市的印尼股市，成為全球股市唯一「意外紅盤」。

美股3大指數上週同步下挫，標普500指數單週跌幅近6%，寫下自2020年疫情爆發以來最慘紀錄。

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亞洲市場週一（4月7日）全面暴跌，日股開盤暴挫逾9%，跌逾3000點，終場跌勢收斂，跌2593點，收31187點，陷31000點保衛戰，而韓股跌勢相對較輕，下挫逾5%，失守2400點，收2328.2點

台灣部分，台灣股市因為清明連假補跌，終場指數慘遭血洗2065點，或跌9.7%，雙雙創新高，指數不僅摜破2萬點大關，更直下1萬9千點，收19232.35點。

但就在全球陷入暴跌恐慌之際，印尼雅加達綜合指數（JCI）卻以0.59%的漲幅逆勢上漲，收6510.62點，成為全球股市的唯一紅盤。

但據悉，由於印尼從3月28日起因印度教新年與開齋節連續休市至4月7日，因此使得3月27日的漲勢，看似成為近幾日唯一未受波及的市場。

川普上週宣布對印尼徵收32%對等關稅，但隨後印尼宣布「不打算採取報復行動」，表示將持續與美方進行談判，尋求解決之道。

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