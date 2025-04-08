蘋果淪川普核彈關稅最慘受害者！3天股價跌19％ 市值蒸發逾21兆

蘋果3天股價跌19%，市值蒸發逾21兆（美聯社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股在經上週連2天洗血，週一（7日）跌勢大幅收，費半與納指更收紅，不過，市值王蘋果就沒那麼好運，投資人擔心蘋果受到川普總統關稅措施的重大打擊，股價週一再下跌3.7%，在短短3個交易日股價下跌了19%，值蒸發了6380億美元（21.18兆元）。

CNBC報導，分析師表示，蘋果是最容易受到貿易戰影響的公司之一，主要是因為它對中國市場的依賴，而中國正面臨54%的關稅。儘管蘋果在印度、越南和泰國都有生產，但作為川普全面計畫的一部分，這些國家也面臨提高關稅。

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在科技巨頭中，蘋果正處於最艱難的時期，週一，7巨頭中下跌的股票是蘋果、微軟和特斯拉。

那斯達克指數上週暴跌10%，為5年多來最差表現，週一收盤幾乎微漲。

分析師表示，新關稅生效後，蘋果很可能需要提高價格或承擔額外的關稅成本。瑞銀分析師週一估計，蘋果最高階iPhone的價格可能會從目前1199美元（約新台幣3.98萬）上漲約350美元（約新台幣1.16萬），漲幅約30%。

巴克萊分析師蒂姆朗撰文稱，預計蘋果將提高價格，否則公司的每股盈餘可能下降15%。蘋果也許能夠重新安排供應鏈，以便美國進口的產品來自關稅較低的其他國家。

蘋果拒絕對關稅發表評論。

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