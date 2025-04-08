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假的！白宮否認「暫停90天關稅」 美股上沖下洗

2025/04/08 08:17

受到關稅假消息傳播影響，美股道瓊、標普一度飆升，後續證實為假消息後又迅速冷卻。（路透）受到關稅假消息傳播影響，美股道瓊、標普一度飆升，後續證實為假消息後又迅速冷卻。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅震撼彈持續影響全球，外媒針對美國白宮經濟顧問、國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）7日的受訪內容，引申出「川普將暫緩中國以外的國家關稅90天」的消息，後續白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）澄清為「假新聞」，期間美股也因此一度大漲後又下跌，有如「雲霄飛車」，道瓊指數盤中上下震盪達2595點。

綜合外媒報導，美股7日開盤即狂瀉，但突然傳出關稅將暫緩，美股因此翻紅，道瓊上漲逾900點、標普從跌4.7%轉為漲3.4％。原因在於哈塞特受訪時，被問到「是否有可能暫停對等關稅90天」，他答說「我認為總統會做出決定」，美國《CNBC》報導後，卻被外媒引申為哈塞特指稱川普正考慮對中國以外的國家暫緩關稅90天，一傳十、十傳百，造成市場飆漲。

白宮發言人李威特為此出面闢謠，稱「川普將暫緩中國以外的國家關稅90天」是假新聞，白宮官方X帳號也特地轉發澄清，隨後美股迅速冷卻，終場道瓊下挫349.26點、跌幅0.91%，收37965.60點；標普小跌11.83點、跌幅0.23%，收5062.25點。

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