IDC：台灣PC市場去年出貨終結衰退 今年再成長2.6％

IDC預估，台灣2025年商用、消費性等機種的整體出貨量將達222.13萬台、年增2.6%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC） 最新區域PC（桌電、筆電、工作站）出貨報告顯示，台灣2024年PC出貨量達到216.5萬台，小幅年增1.2%，為2022年以來首度轉正，預估2025年商用、消費性等機種的整體出貨量將達222.13萬台、年增2.6%，其中，商用機種換機潮的主要發酵期將落在今年下半。

台灣PC市場在2021年受惠於疫情期間遠距需求帶動出貨量，2022年、2023年受到產業庫存去化影響，出貨量連年衰退。根據IDC數據，台灣PC市場2021年筆電出貨量年增12.8%，2022年衰退4.3%，2023年衰退19.2%，2024年則再度呈現正成長。

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IDC指出，台灣PC市場去年的出貨量由負轉正，主要動能來自於商用機種的拉貨表現，原因在於大型專案與通路提前備貨，且通訊軟體LINE去年下半開始停止支援Windows 7作業系統，掀起一波中小企業的換機潮，但以商用PC來看，去年出貨成長幅度為4.6%，由於台灣整體PC出貨成長。

IDC資深市場分析師劉伊菡表示，展望2025，由於微軟宣布將從第4季停止支援Windows 10作業系統，現已觀察到商用市場出現換機潮的跡象，預計會在下半年開始發酵，今年商用機種出貨量可望年增2.1%，此外，家用市場也可能隨著輝達（NVIDIA）推出新一代RTX50系列顯卡與AI話題的帶動下，帶動消費性機種今年出貨年增2.9%。

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