馬斯克不忍了與川普唱反調 籲美歐建立「零關稅」

特斯拉執行長馬斯克在視訊會上，告訴義大利右翼聯盟黨領袖馬泰奧·薩爾維尼（Matteo Salvini，左站立者），他希望看到美國和歐洲之間實現「零關稅局面」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對全球加徵關稅造成金融動盪、股市崩盤，特斯拉股價今年以來已暴跌44%，其執行長馬斯克也忍不住怒氣了，他呼籲美國和歐洲應該建立「零關稅」，馬斯克最新的言論似乎是為了抗議川普對關稅不妥協的強硬態度。

馬斯克告訴義大利右翼聯盟黨領袖馬泰奧·薩爾維尼（Matteo Salvini），他希望看到美國和歐洲之間實現「零關稅局面」。他在視訊電話會議上表示：「最終，我希望歐洲和美國能夠達成一致，在我看來，理想的情況是走向零關稅，從而有效地在歐洲和北美之間建立一個自由貿易區。」

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馬斯克身為特斯拉、X和SpaceX的老闆，是川普政府的顧問兼好友，但自川普一月上任以來，特斯拉股價已暴跌44%。美股周一開盤特斯拉跌幅超過6%。

在川普4月2日宣布「解放日」，對進口到美國的商品徵收全面關稅之後，包括對英國徵收10%的關稅、對歐洲徵收20%的關稅，全球股市市值蒸發近4兆英鎊。週五，富時100指數收盤下跌逾7%，為新冠肺炎疫情恐慌以來最糟糕的一周。

英國汽車出口以及鋼鐵和鋁產品被徵收25%的關稅。英國豪華汽車製造商捷豹路虎週末表示，本月已「暫停」向美國出貨。

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