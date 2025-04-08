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口氣硬！與石破茂通話後 川普點名日本車後再罵中國

2025/04/08 06:38

日本首相石破茂今日與美國總統川普（圖）通電，但川普事後發文指控日本在貿易上對美國「不公」。（路透）日本首相石破茂今日與美國總統川普（圖）通電，但川普事後發文指控日本在貿易上對美國「不公」。（路透）

首次上稿 04-07 22:36
更新時間 04-08 06:38

與日本首相石破茂通電話後，川普貼文內容。（翻攝社群平台「Truth Social」）與日本首相石破茂通電話後，川普貼文內容。（翻攝社群平台「Truth Social」）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相石破茂昨（7）日與美國總統川普（Donald Trump）通話，希望美國能豁免對日本的加徵關稅措施，但川普事後發文，口氣未見放軟，反而指控日本在貿易上對美國「不公」，美國與中國的貿易也是如此，還疾呼「這必須改變」。

川普在社群平台真相社群（Truth Social）批評中國「得了便宜還賣乖」，其後他又發文強調美國必須保持態度強硬，「美國有機會做一些幾十年前就該做的事。不要心軟！別當傻子！別當一個PANICAN黨人（一個由弱者與蠢蛋組成的新政黨）。堅強、勇敢、抱持耐心，結局就會偉大！」

他不久後接著PO文說：「全世界的國家正在與我們對話。正在制定嚴格但公平的規範。今天早上與日本首相通過話。他正派出一支頂級隊伍來談判！」

川普稱：「他們在貿易上對美國非常不公平。他們不買我們的車，但我們買了好幾百萬台他們的車。農產品還有其他『東西』也是一樣，這必須改變，尤其是與中國的貿易！」

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