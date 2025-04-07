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美股開盤殺不停 特斯拉大暴跌

2025/04/07 21:45

美國關稅重創全球股市，美股殺不停。（法新社）美國關稅重創全球股市，美股殺不停。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對等關稅後，美股連兩日大暴跌，關稅海嘯延續至本週一（7日），亞股遭血洗，這場關稅戰已經造成全球股市損失9.5兆美元（約台幣313兆）的市值，由於川普對於關稅的態度強硬，美股跌勢未止，迎來黑色星期一，道瓊早盤下殺超過1500點，特斯拉暴跌逾10%、台積電ADR重挫6%。

《華爾街日報》報導，上週美股遭遇大規模拋售，幾乎所有類股都未能倖免，美股11個類股均以下跌作收。

過去兩年推動股市上漲的科技巨頭也在上週遭受重創。對等關稅宣布隔天（3日）「美股七雄」（蘋果、特斯拉、微軟、Meta、亞馬遜、Alphabet及輝達的市值，在一個交易日內蒸發1.03兆美元（約台幣34兆），創下紀錄。4日繼續崩跌，「美股七雄」市值總計在2個交易日內縮水逾1.8兆美元（約台幣59.4兆）。

其中，蘋果公司（Apple）股價2天內重摔16%，因為該公司大部分業務使用來自中國等國生產的硬體，這些國家受到美國高關稅的衝擊；AI巨頭輝達的市值也在2天內噴掉近15%。

由於川普對於關稅的態度並未改變，市場持續湧現恐慌性拋售潮，美股開盤重挫。台北時間7日晚間9點43分，道瓊指數跌1598點，報36716點，那斯達克跌749點，報14837點，標普500跌238點，報 4835點。

個股部分，特斯拉早盤暴跌10%，台積電ADR跌6.95%，蘋果下跌6.78%，輝達下跌8%。

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