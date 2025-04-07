美國對台課徵32％對等關稅 苗栗縣成立緊急應變小組

面對美國對台課徵32%對等關稅，苗栗縣政府已成立緊急應變小組因應。圖為苗栗縣政府第一辦公大樓外觀。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕面對美國對台課徵32%對等關稅，恐將嚴重衝擊苗栗縣以零組件為主的出口產業，如粉末冶金、汽車、半導體各式電子設備零組件等，苗栗縣長鍾東錦今（7）日直言，地方產業在大國貿易角力下首當其衝，除指示成立專案小組，密集研商應對措施，他也立即向中央反映苗栗業者的燃眉之急，呼籲中央與地方必須攜手合作，盡快協助業者度過難關。

鍾東錦表示，桃竹竹苗四縣市產業關聯性極高，尤其在科技製造與汽車零組件供應鏈上更是環環相扣，任何一方受損都將牽連甚廣，必須儘速凝聚共識，提出具體的應對方案，包括協助業者降低訂單流失、開拓新銷售管道，以及預防可能發生的無薪假甚至失業問題。

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鍾強調，桃竹竹苗科技廊帶是台灣經濟發展的重要引擎，四縣市必須協同作戰，共同向中央爭取更有利的政策支持。

鍾東錦以苗栗為例，近年來積極發展精密製造業，汽車零組件產業已成為重要的出口支柱，一旦美國祭出高額關稅，對苗栗相關產業的衝擊將不容小覷。除了汽車零組件，苗栗的機械、金屬加工等產業也可能間接受到波及，縣府必須全面盤點影響範圍，提出精準的協助方案。

苗栗縣政府也啟動以下緊急應變措施：

1、成立「苗栗縣因應美國關稅衝擊緊急應變小組」： 由鍾東錦擔任召集人，整合縣府跨局處力量，包括工商處、工策會、勞工及青年發展處、農業處、財政處、行政處、等單位，專責研擬與執行各項應對措施。

2、設立「美國關稅衝擊產業諮詢服務窗口」： 在苗縣府工商發展處設立單一窗口，提供受影響業者即時的資訊、諮詢與協助申請相關補助方案。

3、啟動「產業座談與實地訪視計畫」： 自明日起，由苗縣府團隊分批前往縣內汽車零組件、機械、金屬加工等相關產業進行訪視，深入了解業者的實際營運狀況、面臨的困難與具體需求。同時，將召開多場產業座談會，邀請業者代表、公協會共同研商對策。

4、規劃「協助業者拓展多元市場方案」： 積極蒐集國際市場資訊，協助在地業者開拓新興市場，分散出口風險，並提供相關的市場開發輔導與補助。

5、研擬「穩定就業與勞工支持措施」： 密切關注產業動態，針對可能面臨減班休息或裁員的企業，提前規劃就業媒合、職業訓練等支持措施，保障勞工權益。

6、爭取中央專案補助與融資協助： 積極向中央爭取專案補助經費與優惠融資方案，協助受影響業者進行產業升級、轉型發展，並提供必要的資金支持。

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