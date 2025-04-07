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這檔紡織股今天慘崩35％ 成衣代工恐下修展望

2025/04/07 20:29

Lululemon週一盤前股價繼續走低。（記者方韋傑攝）Lululemon週一盤前股價繼續走低。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台股歷經黑色星期一，成衣代工族群難逃劫數，大廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）跌停作收，振大環球（4441）因登錄興櫃、未受跌幅限制保護，單日慘崩35.18%。供應鏈指出，目前客戶正在安排下半年訂單事宜，將密切關注美國關稅動向；法人則認為，目前尚未敲定的訂單，可能將由廠商、客戶共同分攤關稅。

美國運動休閒品牌NIKE、瑜伽服飾Lululemon因越南政府願意放棄對美關稅，上週五（4日）盤中股價一度止跌回升，不過隨著白宮高級顧問納瓦羅將越南貿易問題定調為「非關稅欺騙」，粉碎危機解除的利多行情，NIKE、Lululemon週一盤前股價繼續走低。

與美系客戶合作關係密切的大廠儒鴻週一收在跌停價395.5元、成交量148張，聚陽收在跌停價285 案、成交量276張，雙方皆表示，既有在手訂單並未受到美國關稅影響，不過，儒鴻印尼3期廠區的建設計劃，將等到市場狀況較為明朗時再送交董事會通過決議，目前將暫停建置新產能，並與客戶保持密切聯繫，且加速將成衣送往美國。

聚陽則指出，美國當地缺乏建設大規模成衣工廠的條件，未來品牌客戶仍然需要仰仗海外廠商供貨，一旦有業者能在逆境中勝出，就能在議價時擁有更強的話語權，且中國業者尚未釋出談判意願，台廠不排除能夠吃到轉單紅利，不過由於對等關稅尚未生效，一切都可能存在變數。

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