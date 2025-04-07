國外ETF沒有漲跌幅限制 「這檔ETF」慘跌嚇壞投資人

受到川普對等關稅衝擊，台股暴跌，EFT也重挫。（記者田裕華攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股漲跌幅以10%為上限，台股ETF最慘也不過跌10%，但國外ETF因為投資橫跨全球股市，因此並無漲跌幅限制。以今（7）日為例，期街口布蘭特正2（00715L）收盤重挫28.06%，不少投資人驚嚇直呼「竟然可以跌這麼多」。

投信業者指出，股票型ETF投資標的就是指「一籃子股票」，債券ETF投資標的就是指「一籃子債券」，ETF漲跌幅主要是與「投資標的」連動。以國內ETF來說，由於台灣股市有漲跌幅10%的限制，所以國內ETF漲跌最多也只是接近10%。

請繼續往下閱讀...

然而，許多海外股市並不像台灣，股市無漲跌幅限制。以美股、港股來說，都沒有漲跌幅限制，美、日、韓股等設有「熔斷機制」（暫時停止交易），因此只要是海外ETF，就意味著這檔ETF投資標的連動到全球股市，由於各股市規定不同，因此漲跌幅就沒有限制。

舉例來說，國泰費城半導體（00830）今日跌幅超過20%，該ETF追蹤的指數為「美國費城半導體指數」，而費半就沒有漲跌幅限制。同樣的，富邦未來車（00895）跌幅超過17%，追蹤指數為「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」，投資產業涵蓋全球電動汽車、自駕車、車用電池、共享汽車等，只要投資標的跨足海外股市，那麼該檔ETF就沒有漲跌幅限制。

沒有漲跌幅限制，不少投資人擔心「國外ETF會不會一天之內就變成0元」，投信業者表示，ETF就是跟著追蹤指數走，有一定的遊戲規則，追蹤的標的不可能一日之間就變成0元，相關資訊都會在各ETF的公開說明書裡面詳細記載，ETF跟股票不同，不是狂拋售就會變成0元，投資人不需要因為沒有漲跌幅限制而過度憂慮，該考量的是自身對於風險的承受度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法